С 1 января россиянам без счетчиков увеличат плату за воду и свет

Тарифы на воду и электроэнергию с Нового года выросли на 50 процентов у россиян, которые не установили счетчики.

Как пишет «Российская газета», в конце января в каждую третью российскую квартиру придут квитанции с новыми цифрами. В прошлом году жильцы квартир, где не установлены приборы учета, уже столкнулись со штрафами – они получили платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления.

Начиная с этого года коэффициент будет увеличен до 1,5. Таким образом россиянам, в чьих квартирах нет счетчика на воду или электричество, придется платить за указанные виды услуг в 1,5 раза больше.

Как отмечает издание, новые тарифы не затронут жильцов тех домов, в которых технически невозможно установить счетчики. Это касается ветхих и аварийных домов, а также зданий, подлежащих сносу.