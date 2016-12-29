В ГД предложили увековечить память доктора Лизы наградой

В Госдуме поддержали идею учредить награду в честь Елизаветы Глинки, погибшей при крушении Ту-154.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Елизавета Глинка была на борту рухнувшего в Черное море самолета Минобороны.

Как сообщил зампредседателя комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко изданию m24.ru, парламентарии поддержали идею учредить награду имени Елизаветы Глинки.

«Таких, как Глинка, — мало. Таким образом, можно будет почтить ее память и по крайней мере поддерживать тех, кто идет по тому же пути — занимается благотворительностью. Мне представляется это правильным», — сказал Тарасенко.

Отмечается, что такая награда будет предназначена людям, занимающимся благотворительностью.

Петиция с просьбой учредить награду имени Глинки ранее появилась на сайте Change.org.