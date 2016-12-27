Общество
Источник: ТАСС
13:24, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Шойгу решил восстановить ансамбль имени Александрова

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить 70 квартир ансамблю имени Александрова после крушения Ту-154.

Как ранее писал Sobesednik.ru, Минобороны приняло решение прекратить полеты всех находящихся в эксплуатации Ту-154 до тех пор, пока не будут выяснены причины крушения самолета в Сочи.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости предоставления квартир ансамблю имени Александрова, участники которого погибли в авиакатастрофе в Черном море, пишет ТАСС.

По словам Шойгу, данная инициатива направлена на то, чтобы «в самое ближайшее время восстановить коллектив, насколько это возможно, провести конкурс, отобрать лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова».

Также Шойгу заявил, что имя руководителя творческого коллектива Валерия Халилова будет присвоено военному музыкальному училищу.

Министр назвал его человеком-легендой, который «внес огромный вклад в становление нашей оркестровой службы».

«И я думаю, мы сделаем все для того, чтобы те традиции, которые были заложены им, были продолжены», – подчеркнул Шойгу.

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