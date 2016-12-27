Общество
Источник: ТАСС
16:16, 27 Декабря 2016 Версия для печати

Перед падением Ту-154 взял скорость 500 км/ч и задрал нос

Самолет Ту-154 Минобороны РФ перед падением летел со скоростью 500 км/ч с сильно задранным носом.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в районе крушения Ту-154 в Черном море водолазы обнаружили основной «черный ящик» самолета, а также три его фрагмента – двигатель, стойку шасси и элементы обшивки.

Источник в силовых структурах РФ рассказал ТАСС о том, что в момент крушения пилот Ту-154 пытался вырулить вправо и летел на скорости более 500 км/ч, при этом у самолета был сильно задран нос.

«Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч», – сообщил источник агентства.

Еще один источник, близкий к расследованию причин крушения самолета, заявил, что «Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону».

Оба источника при этом отметили, что причиной трагедии могло стать сочетание нескольких опасных факторов. Среди них – ошибка пилотирования и неполадка одного из двигателей, пишет ТАСС.

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