С толстой сумкой и на "Ладе"

В Москве назвали лучшего почтальона страны

Современный почтальон должен не только владеть необходимыми для работы теоретическими знаниями, но быть и психологом. На выявление наиболее стрессоустойчивых и коммуникабельных «печкиных» и был направлен финал организованного Почтой России конкурса профессионального мастерства.

10 человек соревновались в минувший четверг за звание самого лучшего российского почтальона. Финалисты прошли жесткий отбор. Сначала во всех филиалах Почты России были проведены региональные конкурсы, а на втором этапе — в каждом макрорегионе. И вот на финале в Москве встретились семь женщин и трое мужчин.

Участники состязания поначалу заметно переживали. Еще бы — за их выступлениями на сцене внимательно наблюдали не только коллеги, но и жюри во главе с генеральным директором Почты России Дмитрием Страшновым и председателем Профсоюза работников связи Анатолием Назейкиным. Но зал был настроен очень дружелюбно, и финалисты быстро справились с волнением, продемонстрировали свои знания и профессиональные навыки.

В первом конкурсе почтальоны отвечали на теоретические вопросы. Например, как внучке получить пенсию за свою бабушку. И можно ли оставить жене письмо на имя ее супруга в том случае, если его нет дома.

Далее конкурсантам пришлось столкнуться с профессиональными актерами-«провокаторами», которые ставили участников финала в неловкие ситуации. Как, например, мужчина, который пытался выяснить у молодой почтальонки, каким образом отправить денежный перевод, и, одновременно, познакомиться с ней поближе.

Несмотря на формальное соперничество, было заметно, что все финалисты чувствуют себя членами одной команды. Они переживали в случае неточных ответов коллег и искренне радовались, когда соседу удавалось справиться со сложным заданием.

Профессиональная солидарность чувствовалось и в зале. Особенно, когда группы поддержки начинали скандировать имена своих героев и поднимать их боевой дух бурей аплодисментов.

Очень тепло общался со всеми собравшимися глава Почты России. Дмитрий Страшнов сказал, что гордится такими работниками. А председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин отметил, что, несмотря на сложности кризисного периода, Почта России продолжает повышать зарплаты рядовым сотрудникам, доводя их до рыночного уровня, и что авторитет почтовой профессии растет.

По итогам голосования жюри первое место заняла Жанна Зуйкова из г. Сызрани Самарской области. В награду лучший почтальон 2016 года получила автомобиль «Лада Веста» от генерального партнера конкурса — гослотереи «Столото».

Второе место заняла почтальон Любовь Ефимова из поселка Озерница Кировской области, а третье место — почтальон Константин Дробинко из г. Владивостока.

Все конкурсанты, вне зависимости от итогового результата, получили также денежные сертификаты и новые iPhone 7.

Не остался в стороне и наш издательский дом. Исполнительный директор «Собеседника» Сергей Цыганов вручил подарок почтальону Ирине Савельевой из Свердловской области.

— Я живу в маленьком поселке Новоуткинск. Найти работу там не так-то просто, особенно когда у тебя двое детей, работать нужно недалеко от дома, а также иметь как можно больше социальных гарантий. Почта все это дает. Я пришла сюда пять лет назад и уходить не собираюсь. Надеюсь, участие в конкурсе поможет мне и в карьерном росте, — рассказала обладатель приза симпатий «Собеседника».

Конкурсы профессионального мастерства Почта России проводит с 2010 года, когда прошел первый Всероссийский конкурс «Лучший почтальон». С тех пор конкурсы «Почтальон года», «Лучший водитель», «Лучший оператор связи», «Лучший начальник ОПС» стали традицией, призванной повысить престиж рабочих почтовых профессий и подчеркнуть их роль в общественной жизни.

Страшников Сергей