Самолет Минобороны упал в море во время совершения маневра

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны РФ утром 25 декабря.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. Самолет рухнул в Черное море, рассматриваются несколько причин крушения, среди которых ошибка пилота и техническая неисправность. На борту лайнера была доктор Лиза.

Как пишет ТАСС со ссылкой на эфир «России 24», самолет мог упасть во время совершения маневра. «По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал», — сказал корреспондент канала.

Следственный комитет по факту произошедшего завел уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Следственные органы изымают документацию и допрашивают лиц, руководивших полетом, и технический персонал.

Напомним, самолет Минобороны вылетел из Сочи, где он совершал дозаправку. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа.