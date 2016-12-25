Общество
10:18, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Самолет Минобороны упал в море во время совершения маневра

Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны РФ утром 25 декабря.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. Самолет рухнул в Черное море, рассматриваются несколько причин крушения, среди которых ошибка пилота и техническая неисправность. На борту лайнера была доктор Лиза.

Как пишет ТАСС со ссылкой на эфир «России 24», самолет мог упасть во время совершения маневра. «По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал», — сказал корреспондент канала.

Следственный комитет по факту произошедшего завел уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Следственные органы изымают документацию и допрашивают лиц, руководивших полетом, и технический персонал.

Напомним, самолет Минобороны вылетел из Сочи, где он совершал дозаправку. Лайнер направлялся в Сирию, на его борту было 83 пассажира и 8 членов экипажа.

читайте также:Во время полета у пилота мог случиться инсульт
Авиакатастрофа СУ-27: виноват не пилот, но все свалят на него?
Sobesednik.ru попытался разобраться в причинах авиакатастрофы СУ-27, жертвой которой стал пилот «Русских витязей» »

читайте также:Пропавший лайнер
"Пропавший египетский лайнер EgyptAir могут никогда не найти"
Sobesednik.ru обсудил с авиаэкспертом сложности поиска пропавшего над Средиземным морем лайнера EgyptAir »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Владимир Гостюхин: Высоцкий смотрел на меня с завистью!
11:03, 25 Декабря 2016
Актер Владимир Гостюхин рассказал о своей непростой судьбе, начале карьеры в театре и ее стремительном завершении
»
"Решетников не мог спокойно на пенсию уйти": скандал в Белоруссии
09:59, 25 Декабря 2016
В Белоруссии резко отреагировали на слова главы российского института о белорусском языке, «придуманном большевиками»
»
Самолет Минобороны со 100 пассажирами пропал после вылета из Сочи
08:04, 25 Декабря 2016
Утром 25 декабря самолет Министерства обороны РФ вылетел из Сочи в Латакию и пропал с радаров
»