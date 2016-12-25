Общество
Источник: Интерфакс
11:38, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Доктор Лиза могла сойти с рухнувшего лайнера Минобороны до крушения

У Кремля нет точной информации о нахождении Елизаветы Глинки на борту рухнувшего самолета Минобороны РФ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что утром 25 декабря самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море. В списках пассажиров была Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что информации о том, действительно ли Глинка была в разбившемся самолете, пока нет: «Непонятно. Пока ждем уточненных списков пассажиров».

Источник в ее окружении рассказал агентству, что Глинка действительно вылетела на рухнувшем самолете из Подмосковья, однако направлялась в Сочи, где самолет делал дозаправку, а не в Сирию.

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Карпухина Мария

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