Доктор Лиза могла сойти с рухнувшего лайнера Минобороны до крушения

У Кремля нет точной информации о нахождении Елизаветы Глинки на борту рухнувшего самолета Минобороны РФ.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что утром 25 декабря самолет Минобороны РФ рухнул в Черное море. В списках пассажиров была Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал «Интерфаксу», что информации о том, действительно ли Глинка была в разбившемся самолете, пока нет: «Непонятно. Пока ждем уточненных списков пассажиров».

Источник в ее окружении рассказал агентству, что Глинка действительно вылетела на рухнувшем самолете из Подмосковья, однако направлялась в Сочи, где самолет делал дозаправку, а не в Сирию.