Доктор Лиза была на борту рухнувшего самолета Минобороны РФ

В списках пассажиров самолета Минобороны России, пропавшего с радаров 25 декабря, была Елизавета Глинка.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что самолет Минобороны пропал с радаров после вылета из Сочи. Предположительно, он упал из-за ошибки пилота или технической неисправности.

Как сообщает «Интерфакс», самолет упал в Черное море. По словам источника агентства, в море найдены обломки лайнера. Выживших при падении пока найти не удалось.

«Более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — сказал источник.

Издание Life пишет о том, что в списках пассажиров рухнувшего лайнера была глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как доктор Лиза.