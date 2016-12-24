Общество
Источник: «Собеседник» №47-2016
13:05, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Виктория Савицкая: Коллекторам свяжут руки. Бумажками

Отныне вышибалы долгов будут подчиняться Федеральной службе судебных приставов (ФССП)
Отныне вышибалы долгов будут подчиняться Федеральной службе судебных приставов (ФССП)
Фото: Стоп-кадр YouTube

Спасет ли должников от произвола коллекторов изменение в законодательстве, узнал обозреватель Sobesednik.ru.

Отныне вышибалы долгов будут подчиняться Федеральной службе судебных приставов (ФССП) – соответствующий указ подписал президент. По идее с этого момента коллекторы должны будут работать в рамках закона: судебные приставы составят реестр официально зарегистрированных коллекторских агентств и будут надзирать за взыскателями долгов. Однако для создания этого реестра ФССП не хватает постановления правительства, поэтому переход коллекторов в руки приставов затягивается.

С точки зрения закона эта бумажная волокита на некоторое время могла бы связать руки вышибалам (ведь с 1 января коллекторы, не входящие в реестр, работать не могут). На бумаге это выглядит красиво, а вот на деле...

Так, по мнению омбудсмена Ассоциации антиколлекторов России Андрея Власса, закон, который легализовал коллекторскую деятельность, только ухудшил ситуацию, а факт передачи вышибал под контроль приставов принципиально ничего не изменит:

– Теперь у нас бандиты, выбивающие деньги из должников, стали «в законе» и имеют право в досудебном порядке доставать тех, кто задолжал. Правда, такая схема и без того уже была, а коллекторы и раньше «дружили» с приставами и пользовались их базами должников. Но если полиция и раньше неохотно занималась делами о беспределе коллекторов, то теперь и подавно. Ну а что вы скажете в полиции? Что у вас на законных основаниях требуют деньги? Пусть даже и незаконными методами...

Между тем у должников по-прежнему мало вариантов безболезненно погасить долг. Для того чтобы гражданина объявили банкротом, ему надо не только собрать много справок, но и заплатить 25 тыс. руб. за саму процедуру, нанять юриста, оплатить финансового управляющего. В общем, нужно еще тысяч сто...

Поэтому, если платить и правда нечем, напишите об этом банку официальное заявление. Тогда банк подаст на вас в суд, где судья снизит проценты и растянет долг лет на пять. Это точно лучше, чем бегать от коллекторов, порой весьма опасных, которым объяснять что-либо бесполезно.

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