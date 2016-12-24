Общество
Источник: Znak.com
11:40, 24 Декабря 2016 Версия для печати

Чиновники Иркутска знали о незаконном обороте "Боярышника" с мая

В деле с отравлением «Боярышником» в Иркутске оказался замешан сотрудник управления Роспотребнадзора.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в течение четырех дней полиция Иркутска изъяла 22 тысячи литров алкогольного суррогата в ходе проверок, которые прошли после случая массового отравления концентратом для ванн «Боярышник».

Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на СК РФ, следователи установили причастность к массовым отравлениям одного из иркутских чиновников. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужного.

По данным следствия, Лужнов знал о том, что в этом году в Иркутске участились случаи употребления концентрата для ванн «Боярышник» в качестве алкогольного напитка. Сообщения о незаконном обороте спиртосодержащих жидкостей стали поступать в местное отделение Роспотребнадзора еще в мае 2016 года, однако Лужнов не принял никаких ответных мер. В итоге в ведомстве заявили, что косметическое средство «Боярышник» «не является пищевым продуктом, в связи с чем Роспотребнадзор не находит оснований для проверки».

Как отмечает издание, в данный момент по уголовному делу, возбужденному в связи с отравлениями суррогатным алкоголем, задержаны 19 человек, а в правительстве Иркутской области проводятся проверки.

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