Общество
Источник: РИА «Новости»
07:43, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Минздрав заявил о выздоровлении девятерых, выпивших "Боярышник"

Девять человек, отравившиеся суррогатным алкоголем, выписались из больниц Иркутска по улучшению состояния здоровья.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жертвами смертельного отравления от спиртосодержащих продуктов стали 64 человека, и причиной смертей мог стать не метиловый спирт, а другой неизвестный яд.

Как сообщает РИА «Новости», по последним данным от отравления «Боярышником» пострадали 122 , а погибли уже 74 человека.

Но наблюдается и положительная динамика. Девять человек пошли на поправку и были выписаны из больниц Иркутска после отравления, а еще восемь отказались от медпомощи и покинули больницы самостоятельно.

«Девять человек выписаны по улучшению состояния здоровья, восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи», — приводит агентство слова представителя пресс-службы минздрава Иркутской области.

Также сообщается, что на утро пятницы в больницах Иркутска находятся 30 человек.

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