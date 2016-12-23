Минздрав заявил о выздоровлении девятерых, выпивших "Боярышник"

Девять человек, отравившиеся суррогатным алкоголем, выписались из больниц Иркутска по улучшению состояния здоровья.

Ранее Sobesednik.ru писал, что жертвами смертельного отравления от спиртосодержащих продуктов стали 64 человека, и причиной смертей мог стать не метиловый спирт, а другой неизвестный яд.

Как сообщает РИА «Новости», по последним данным от отравления «Боярышником» пострадали 122 , а погибли уже 74 человека.

Но наблюдается и положительная динамика. Девять человек пошли на поправку и были выписаны из больниц Иркутска после отравления, а еще восемь отказались от медпомощи и покинули больницы самостоятельно.

«Девять человек выписаны по улучшению состояния здоровья, восемь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи», — приводит агентство слова представителя пресс-службы минздрава Иркутской области.

Также сообщается, что на утро пятницы в больницах Иркутска находятся 30 человек.