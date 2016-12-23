Душанбе запретил рейсы из РФ из-за отмены полетов "Сомон Эйр"

Таджикистан отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех российских городов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова, власти Таджикистана отменили рейсы из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. По словам Рахмонова, это стало ответной мерой на приостановку полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

По данным Министерства транспорта РФ, Москва и Душанбе так и не смогли согласовать авиаперелеты компании «Ямал» из аэропорта Жуковский в города Таджикистана. В ответ Москва с пятницы, 23 декабря, приостановила рейсы таджикского авиаперевозчика «Сомон Эйр» в Россию.

При этом, как отмечает РИА «Новости», самолеты продолжат летать в Москву и Санкт-Петербург.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — заявил Рахмонов.