Общество
Источник: РИА "Новости"
10:35, 23 Декабря 2016 Версия для печати

Душанбе запретил рейсы из РФ из-за отмены полетов "Сомон Эйр"

Таджикистан отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех российских городов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова, власти Таджикистана отменили рейсы из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска. По словам Рахмонова, это стало ответной мерой на приостановку полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в Россию.

По данным Министерства транспорта РФ, Москва и Душанбе так и не смогли согласовать авиаперелеты компании «Ямал» из аэропорта Жуковский в города Таджикистана. В ответ Москва с пятницы, 23 декабря, приостановила рейсы таджикского авиаперевозчика «Сомон Эйр» в Россию.

При этом, как отмечает РИА «Новости», самолеты продолжат летать в Москву и Санкт-Петербург.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — заявил Рахмонов.

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«Собеседник» продолжает свой сериал о нынешней жизни в бывших советских республиках, решивших 20 лет назад стать суверенными. Чего удалось добиться за эти годы, счастливы ли там люди? Нет ли сожаления, что развалилась такая огромная и сильная страна – Союз Советских Социалистических Республик? Мы уже побывали в Узбекистане, на (в) Украине, в Литве. Сегодняшняя поездка – снова в Среднюю Азию, в солнечный Таджикистан. »

Соловьева Екатерина

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