Песков призвал к сдержанности при расследовании дел о коррупции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как нужно расследовать коррупционные скандалы.

22 декабря в интервью телеканалу «Россия 24» Дмитрий Песков заявил, что с коррупцией необходимо бороться последовательно, но при этом не разглашать всю имеющуюся по делу информацию.

«Президент говорил о том, что это (бороться с коррупцией — прим. Sobesednik.ru) необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать это в режиме "по секрету всему свету", так, чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы с учетом того, что виновными людей признает в тех или иных преступлениях только суд», — цитирует интервью Пескова ТАСС.

Он отметил, что расследования дел о коррупции должны быть публичными, но при этом они должны носить «гораздо более дискретный характер».