Путин велел ужесточить правила продажи товаров со спиртом

Глава РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Ранее Sobesednik.ru писал о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, в результате которого, по последним данным, погиб 61 человек.

Согласно поручению президента, опубликованному на сайте Кремля, к 1 июля 2017 года правительство должно ужесточить правила розничной торговли пищевой спиртосодержащей продукцией, парфюмерно-косметической продукцией и товарами бытовой химии.

Владимир Путин также поручил ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой в России.

Кроме того, президент распорядился усилить ответственность за совершение правонарушений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.