Два нефтяных танкера столкнулись у бельгийского побережья

В Северном море в 30 километрах от побережья Бельгии столкнулись два нефтяных танкера.

Два нефтяных танкера столкнулись примерно в 30 километрах от побережья Бельгии в Северном море. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября, со ссылкой на заявление представителя бельгийского спасательного центра Режана Гиссенса.

«Никто не ранен. Пока можно говорить только о материальном ущербе. Утечки с танкеров нет, угрозы затопления также», – рассказал он.

По предварительной версии, один из танкеров стоял на якоре, когда в него врезалось другое судно. Отмечается, что в этот момент на остановившемся танкере не было нефтепродуктов. Причины столкновения пока неизвестны.

Источник также сообщает, что один из танкеров принадлежит Либерии, а другой – Республике Маршалловы острова.