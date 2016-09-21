Общество
Источник: РИА Новости
10:57, 21 Сентября 2016 Версия для печати

Два нефтяных танкера столкнулись у бельгийского побережья

В Северном море в 30 километрах от побережья Бельгии столкнулись два нефтяных танкера.

Два нефтяных танкера столкнулись примерно в 30 километрах от побережья Бельгии в Северном море. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 21 сентября, со ссылкой на заявление представителя бельгийского спасательного центра Режана Гиссенса.

«Никто не ранен. Пока можно говорить только о материальном ущербе. Утечки с танкеров нет, угрозы затопления также», – рассказал он.

По предварительной версии, один из танкеров стоял на якоре, когда в него врезалось другое судно. Отмечается, что в этот момент на остановившемся танкере не было нефтепродуктов. Причины столкновения пока неизвестны.

Источник также сообщает, что один из танкеров принадлежит Либерии, а другой – Республике Маршалловы острова.

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Красникова Диана

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