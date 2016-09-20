Общество
14:41, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Самолет со спасшей пассажирку Скворцовой застрял в Пулково

Самолет с Вероникой Скворцовой, экстренно севший в Пулково, пока не вылетел из Петербурга в Нью-Йорк.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на самолете, экстренно севшем в аэропорту Санкт-Петербурга из-за плохого самочувствия пассажирки, оказалась глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. Очевидцы рассказали, что Скворцова оказала женщине первую помощь.

В пресс-службе петербургского аэропорта Пулково Sobesednik.ru подтвердили, что в аэропорту около 12:00 действительно приземлился самолет, летевший из Москвы в Нью-Йорк, в связи с ухудшением здоровья пассажира. На борту находилась министр здравоохранения.

Пассажирке, которой стало плохо, была оказана медицинская помощь. Ее госпитализировали в одну из больниц Петербурга.

На данный момент самолет со Скворцовой все еще остается в Петербурге. Его готовят к вылету. Все пассажиры находятся в салоне самолета.

Известно, что очевидицей необычного случая в Пулково стала журналистка телеканала Russia Today Елизавета Бродская: «На наших глазах женщине на соседнем ряду стало плохо. Она сильно побледнела и потеряла сознание. Бортпроводники спросили пассажиров, есть ли на борту врач, который мог бы оказать первую помощь. В течение получаса министр и её команда занимались сами реанимацией пассажирки. Принесли чемоданчик с комплектом оборудования. Скворцова слушала больную стетоскопом и щупала пульс. Затем была оказана первая помощь».

Сама Скворцова уже прокомментировала ситуацию: «Через несколько минут после взлета проводники объявили о том, что одному из пассажиров на борту стало плохо, и, когда мы подошли, женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения головного мозга, с нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением. Ситуация была оценена как острое нарушение мозгового кровообращения на фоне системных изменений гемодинамики кровообращения общего».

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