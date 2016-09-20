Общество
Источник: Life
09:29, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Два самолёта прилетели в другие аэропорты из-за тумана в Краснодаре

В ночь на 20 сентября из-за густого тумана в Краснодаре в аэропорту города произошла задержка двух рейсов на взлёт и вылет.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в данных погодных условиях пилоты не могут лететь, поэтому экипаж ждёт улучшения видимости, сообщает Life.

«На прилет и вылет задержано два авиарейса из-за тумана», — сообщил пресс-секретарь аэропорта.

Прошедшей ночью из-за тумана в Краснодаре один самолёт из Еревана перенаправили в Сочи, а другой, летевший из Москвы, приземлился в Минеральных Водах. Как только туман рассеется, оба воздушных судна прилетят в Краснодар.

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