Общество
Источник: ТАСС
10:47, 19 Сентября 2016 Версия для печати

Жители Владивостока смогут долететь до Омска прямым рейсом

19 сентября авиакомпания «ИрАэро» направила первый рейс Владивосток — Иркутск — Омск.

Начальник коммерческой службы аэропорта Александр Бобров сообщил ТАСС, что новый рейс будет удобен для путешественников и трансферных пассажиров.

«Выполнение полетов запланировано по понедельникам с вылетом в 05:20 из международного аэропорта Владивосток. На маршруте будет задействовано воздушное судно типа Sukhoi Superjet 100. Обратный рейс будет вылетать из Омска по воскресеньям в 15:40 и прибывать во Владивосток в 04:00 по местному времени. Стоимость билета — от 19 400 рублей», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В настоящее время «ИрАэро» осуществляет рейсы из международного аэропорта Владивостока в Иркутск и Улан-Удэ, а также Благовещенск и Читу.

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