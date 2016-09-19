Общество
Источник: РБК
11:12, 19 Сентября 2016 Версия для печати

В "Яндексе" рассказали о новой борьбе с мошенниками

Сервис «Авто.ru» компании «Яндекс» 19 сентября заменит на досках объявлений реальные номера пользователей подменными.

Таким образом компания планирует бороться с мошенниками и смс-спамом, сообщает РБК.

Представитель «Яндекса» Екатерина Карнаухова пояснила, что у подменных номеров будет установлена переадресация. По её словам, это поможет скрыть от мошенников личную информацию пользователей, а также блокировать звонки и смс-рассылки от подозрительных абонентов.

Согласно данным представителя компании, «Яндекс» сформирует базу соответствующих «черных» номеров. Между тем, Карнаухова подчеркнула, что пользователь сможет по желанию опубликовать свой реальный номер телефона.

Она также добавила, что для пользователей услуга будет бесплатна. В дальнейшем новую технологию планируется внедрить и на других досках объявлений «Яндекса», прежде всего, на «Яндекс.Недвижимости».

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Худик Ольга

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