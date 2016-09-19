Турецкие войска выдвинулись к Эль-Бабу для зачистки его от ИГ

Эрдоган заявил, что Турция расширяет зону безопасности вдоль границы с Сирией.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкого лидера, силы, принимающие участие в операции «Щит Евфрата» в Сирии могут расширить вдоль границы с Турцией зону безопасности, свободную от террористов.

«В рамках операции "Щит Евфрата" район в 900 квадратных километров в настоящий момент очищен от террористов. Этот район расширяется на юг», – заявил Эрдоган на пресс-конференции перед своим вылетом в Нью-Йорк, где президент примет участие в собрании Генассамблеи ООН.

По словам Эрдогана, площадь зоны безопасности будет расширена до пяти тысяч квадратных километров.

Кроме того, глава Турции сообщил, что войска сирийской оппозиции уже выдвинулись в сторону города Эль-Баб, который захвачен террористами «Исламского государства» (также ИГ, ИГИЛ – экстремистская организация, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ по решению Верховного суда – прим. ред.).

«Джараблус и ар-Рай очищены (от террористов). Сейчас мы двигаемся к Эль-Бабу. Мы пойдем туда и сделаем так, чтобы ИГ не было угрозой для нас», – заявил Эрдоган.