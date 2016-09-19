СКР может вернуться в подчинение прокуратуре до 2018 года

В России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ и наделить Минобороны и МВД функциями МЧС.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники, в ближайшем будущем в России может быть проведена масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств. Согласно данным, которыми располагает издание, в стране может появиться новое ведомство – Министерство госбезопасности (МГБ), созданное на основе ФСБ. Также реформа предполагает разделение функций МЧС между Министерством обороны и МВД.

Предполагается, что в состав МГБ войдут ФСО и Служба внешней разведки. Основной функцией ведомства станет обеспечение собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах.

Главное следственное управление министерства будет заниматься ведением наиболее резонансных и имеющих государственное значение уголовных дел. Сегодня рассмотрение подобных дел входит в обязанности Следственного комитета России (СКР) и МВД.

По данным «Коммерсанта», в ходе реформы СКР снова может стать структурой, подведомственной прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Также будет понижен статус его главных управлений.

В состав Минобороны планируется включить войска гражданской обороны, а также спасательные, пожарные и другие службы МЧС.

В МВД же из расформированного министерства отойдет Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре.

Как сообщает издание, данные проекты могут быть реализованы до президентских выборов, которые пройдут в 2018 году.

В силовых и правоохранительных структурах данную реформу официально не прокомментировали.