Пьяного спасателя котенка в метро оштрафовали на 500 рублей

Полиция оштрафовала мужчину, спустившегося на рельсы станции метро «Римская» под предлогом спасения котенка.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» 19 сентября со ссылкой на УВД на Московском метрополитене, пассажир, который спустился на рельсы на станции метро «Римская» Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, не спасал котенка, как он утверждал ранее.

«В ходе разбирательства было установлено, что 30-летний уроженец Воронежской области самостоятельно спустился на жесткий путь, проследовал в тоннель и вернулся обратно. После чего он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства», — цитирует агентство УВД.

Мужчина заявил, что он спасал котенка, тогда как сотрудники полиции животного на рельсах не обнаружили, отмечает агентство.

«Был составлен административный протокол по статье "Нахождение в общественном месте в состоянии опьянения", после чего на пассажира был наложен административный штраф в размере 500 рублей», — добавили в УВД.

Напомним, инцидент произошел вечером 17 сентября.