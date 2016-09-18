Общество
Источник: ТАСС
08:17, 18 Сентября 2016 Версия для печати

Космонавты неделю прождут перезапуска ракеты на "Байконуре"

Космонавтов решили оставить на космодроме «Байконур» ждать нового запуска космического корабля «Союз МС-02».

Как передает ТАСС, после переноса запуска космического корабля «Союз МС-02» на неопределенный срок его экипаж остается на космодроме «Байконур» в Казахстане. Космонавты будут ждать нового пуска ракеты. А решение об их возможном возвращении в Москву будет принимать госкомиссия.

По последним данным, очередной старт должен состояться 24 сентября. Изначально старт планировался на 23 сентября, но был перенесен из-за неисправности корабля.

На «Байконуре» в ожидании сейчас остаются россияне Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американец Роберт Шейн Кимброу.

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