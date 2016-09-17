Полиция задержала отца, укравшего своих детей под Тулой

17 сентября сотрудники полиции в Москве нашли двух школьников, похищенных из школы в Тульской области 15 сентября.

В настоящее время следователи вернули пропавших детей матери, сообщает РИА «Новости».

Согласно предварительным данным полиции, 15 сентября неизвестные с помощью силы забрали двух братьев 2007 и 2009 года из школы, посадили их в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Полиция в тот же день возбудила уголовное дело по статье «Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних». Мать пропавших детей сообщила, что их мог похитить её бывший муж. Подозреваемого отца мальчиков объявили в розыск.

16 сентября сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором похищенных братьев увезли из школы.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками следственного управления СК по Тульской области во взаимодействии с органами внутренних дел местонахождение похищенных детей установлено. Сегодня утром они возвращены матери», — сообщил пресс-секретарь Следственного комитета по району.

Согласно данным следствия, отец мальчиков увёз их на арендованном автомобиле Renault Logan в Москву, где его задержали полицейские.