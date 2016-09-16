Общество
Источник: РИА Новости
08:39, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Семиклассница умерла на уроке танцев в школе Новосибирска

В Новосибирске семиклассница скончалась во время занятий танцами в школе.

Правоохранительные органы Новосибирска проводят проверку по факту смерти 13-летней школьницы во время урока танцев. Как сообщает РИА «Новости», на занятии у семиклассницы резко ухудшилось самочувствие, и после непродолжительного времени девочка скончалась.

«Предварительно установлено, что в вечернее время 15 сентября в одной из общеобразовательных школ Ленинского района Новосибирска во время урока танца у школьницы ухудшилось самочувствие и через непродолжительное время она скончалась», – сообщили в Следственное управление СК РФ по региону.

В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку, по результатам которой будет дана оценка качества и своевременности оказания медицинской помощи школьнице.

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