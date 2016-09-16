Режиссер "Сноудена" не верит, что в США действуют хакеры из РФ

Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм об Эдварде Сноудене, не верит, что к хакерским атакам в США причастна Россия.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 13 сентября в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Оливера Стоуна о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности США Эдварде Сноудене. Одними из первых картину увидели пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщает РИА «Новости», фильм «Сноуден», повествующий о судьбе одного из самых скандальных спецагентов США, выходит в американский прокат в эту пятницу, 16 сентября.

Режиссер картины Оливер Стоун принял участие в телепередаче «Фактор О'Райли», которую ведет консервативный журналист Билл О'Райли. В ходе беседы были затронуты вопросы, которые затрагиваются в фильме «Сноуден»: режиссер и ведущий обсудили проблему слежки спецслужб за гражданами и коснулись вопросов национальной безопасности. При этом О'Райли упомянул о ряде хакерских атак в США, произошедших за последние несколько месяцев.

«И вот мы еще видели, что русские хакеры пришли сюда (в США)…», — сказал журналист, подразумевая последние случаи взлома различных баз данных, в которых ряд американских политиков обвинили российские власти.

«Мы не знаем, что они русские хакеры», — возразил Стоун.

В ответ на это ведущий отшутился. «Сноуден мне сказал, что это они. Шутка», — с улыбкой заявил О'Райли.

В ходе беседы Стоун также отметил, что «кибервойны начались в 2007 году», и с тех пор технические возможности возросли настолько, что «любой может стать хакером», а ресурсы спецслужб позволяют следить за гражданами.