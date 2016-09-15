Общество
17:54, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Учёные из РФ выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле

Учёные из России выдвинули теорию, что жизнь на Земле принёс метеорит, на котором находились простейшие организмы.

Доктор биологических наук, возглавляющий Институт палеонтологии имени Борисяка РАН Сергей Рожнов предположил, что метеорит упал на планету сотни миллионов лет назад, сообщает Planet to day.

«Бактериальная палеонтология в её современном виде зародилась в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда на территории Монголии были найдены уникальные древние фосфориты», — рассказал Рожнов.

Он пояснил, что фосфориты, которые российские учёные изучали на протяжении нескольких лет, окончательно убедили их, что бактерии были занесены на Землю из космоса.

Он также добавил, что метеорит принёс бактерии на Землю гораздо раньше, чем на планете появилась вода, поэтому она не является незаменимым веществом для развития жизни.

читайте также:Лечение озоном поможет при незаживающих ранах и даже опухолях
Ученые доказали высокую эффективность озоновой терапии
Озоновая терапия является эффективной альтернативой традиционному лечению, как установили ученые из Индии »

Также по теме
Космос
Худик Ольга

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Дмитрий Соколов: Черты Черчесова в новом облике сборной
17:09, 15 Сентября 2016
Как изменилась футбольная сборная России с приходом на пост главного тренера Станислава Черчесова, выяснил Sobesednik.ru
»
Антихакер: Атака на базу данных ВАДА похожа на инсценировку
16:33, 15 Сентября 2016
По мнению эксперта Sobesednik.ru, в истории со взломом базы данных ВАДА хакерами просто не сходятся концы с концами
»
"Президент доверял Бастрыкину – и был крайне разочарован"
16:15, 15 Сентября 2016
Sobesednik.ru обсудил с политическим аналитиком, чем вызваны слухи об ожидаемой отставке главы СК Александра Бастрыкина
»