Учёные из РФ выдвинули новую теорию зарождения жизни на Земле

Учёные из России выдвинули теорию, что жизнь на Земле принёс метеорит, на котором находились простейшие организмы.

Доктор биологических наук, возглавляющий Институт палеонтологии имени Борисяка РАН Сергей Рожнов предположил, что метеорит упал на планету сотни миллионов лет назад, сообщает Planet to day.

«Бактериальная палеонтология в её современном виде зародилась в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда на территории Монголии были найдены уникальные древние фосфориты», — рассказал Рожнов.

Он пояснил, что фосфориты, которые российские учёные изучали на протяжении нескольких лет, окончательно убедили их, что бактерии были занесены на Землю из космоса.

Он также добавил, что метеорит принёс бактерии на Землю гораздо раньше, чем на планете появилась вода, поэтому она не является незаменимым веществом для развития жизни.