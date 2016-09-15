Ольга Кузнецова: Что делать, чтобы не повторилась история с 57 школой

Колумнист Sobesednik.ru попытался разобраться с нашумевшим скандалом в элитной столичной школе № 57.

Скандалом недели стали события в московской школе №57, где учитель истории в течение многих лет имел романы с ученицами.

История о том, что некоторые учителя (точное число неизвестно), в частности преподаватель истории и завуч по внеклассной работе Борис Меерсон, вступали в «отношения» с учениками, вылилась в грандиозный скандал. Проверкой случившегося сейчас занимается Следственный комитет, а школа организовала собственную этическую комиссию.

Главный вопрос, которым сейчас задаются и выпускники школы №57, и родители бывших и нынешних учеников, и учителя других школ: как вообще оказалось возможным, чтобы на протяжении долгих лет учитель имел сексуальные контакты с ученицами и не только не лишился работы, но и двигался по карьерной лестнице?

– Для меня это необъяснимо, – говорит уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. – Тем более что вроде бы до директора школы (Сергей Менделевич. – Ред.) информация о происходящем доходила. Я знаю несколько похожих случаев, учителей в результате увольняли, и здесь не может быть никаких дискуссий.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, педагог с 30-летним стажем, предполагает, что директор школы №57 просто боялся посрамить честь мундира.

– Школа известная, – говорит она. – Достаточно было огласки одного такого случая, чтобы бросить на нее тень.

Школа не просто известная – она элитная и достаточно закрытая. Возможно, это и стало одной из причин замалчивания «истории с историком». Сейчас, когда заговор молчания прекратился, возникает еще один вопрос: что нужно, чтобы такое не повторилось где-то еще?

– Нужно создать механизм защиты детей от сексуальных посягательств, который был бы вынесен за пределы конкретной школы, – считает лауреат конкурса «Учитель года Москвы 2014» Сергей Цыбульский. – Имеет смысл, например, создать единую базу учителей, засветившихся в подобных историях. Сейчас их просто увольняют, после чего они могут переехать в другой город и пойти работать в другую школу, а там все может повториться.