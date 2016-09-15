Общество
15:34, 15 Сентября 2016 Версия для печати

Гринпис беспокоится о дельфинах после нового указа Минприроды

Экологи Гринпис России обеспокоены намерением Минприроды РФ исключить из Красной книги одиннадцать видов редких животных.

Согласно проекту приказа, который 14 сентября был опубликован на сайте Минприроды, ведомство собирается исключить из Красной книги России уссурийского пятнистого оленя, белобоких и беломордых дельфинов, малых косаток и многих других животных.

В общей сложности Минприроды предлагает исключить из Красной книги 127 находившихся там до сих пор видов животных.

По мнению экспертов Гринпис России, как минимум 11 из перечисленных ценных видов все еще нуждаются в защите и лишать их особого статуса несправедливо. Как утверждают представители экологической организации, систематического учета численности данных видов животных не проводилось, в связи с чем на данный момент отсутствуют какие-либо свидетельства того, что их популяции восстановились.

Больше всего представителей Гринпис беспокоит судьба дельфинов и их сородичей: согласно новому приказу министерства, отмечают они, без защиты могут остаться целых семь видов китообразных — это атлантический белобокий дельфин, беломордый дельфин, серый дельфин, морская свинья (северотихоокеанский подвид), малая косатка, высоколобый бутылконос и клюворыл.

«Исключение данных видов из Красной книги России не имеет достаточных оснований и может привести к существенным негативным последствиям. По российскому законодательству в таких случаях необходимо руководствоваться принципом презумпции потенциальной экологической опасности», — считает эксперт Гринпис России Андрей Петров.

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