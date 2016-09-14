Общество
Источник: Зарубежные СМИ
08:55, 14 Сентября 2016 Версия для печати

Несостоявшийся убийца Трампа дал признательные показания

Британец Майкл Сэнфорд, пытавшийся застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа, 13 сентября признал свою вину.

Инцидент произошёл в конце июня текущего года в Лас-Вегасе. 19-летний Майкл Сэнфорд предпринял попытку отобрать оружие у полицейского, чтобы выстрелить в Трампа, сообщает агентство Аssociated Press.

Позднее задержанный признался, что готовил покушение на протяжении года и ходил на уроки стрельбы, чтобы научиться стрелять.

Согласно данным агентства, Сэнфорд дал признательные показания. Его обвинили в незаконном владении оружия и срыве официального мероприятия.

«Я пытался выхватить пистолет у полицейского, чтобы с его помощью выстрелить в кого-нибудь, я признаю себя виновным», — заявил Сэнфорд в суде.

Факт признания вины подсудимым может изменить решение суда. Изначально Сэнфорду грозило до 20 лет тюрьмы, но так как он признался в попытке покушения, суд может приговорить его к двум годам лишения свободы, после которых его депортируют на родину.

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