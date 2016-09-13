Общество
Источник: Life
10:50, 13 Сентября 2016 Версия для печати

У умершего экс-хоккеиста Девяткина были долги по кредитам

Смерть экс-хоккеиста Петра Девяткина в Новосибирске могла быть связана с долгами по кредитам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Новосибирске нашли мертвым участника Олимпиады-1998, бывшего хоккеиста Петра Девяткина. По последним данным, он совершил самоубийство.

По данным портала Life, на месте смерти Девяткина нашли написанную им записку, в которой речь идет о долгах по кредитам. Также, по данным СМИ, накануне смерти Девяткин собирался лететь в Москву по рабочим делам.

Сейчас по факту смерти экс-хоккеиста проводится доследственная проверка. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].

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