Сильный ветер в Москве может стать причиной серьёзных ДТП

13 сентября в отдельных районах Москвы ожидается шквалистое усиление ветра.

В связи с этим сотрудники МЧС распространили экстренное предупреждение о грядущей непогоде, сообщает ТАСС.

«По информации ФГБУ "Центральное УГМС", с 21:00 12 сентября 2016 до 10:00 13 сентября 2016 в Москве местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — сообщил представитель пресс-службы московского главка МЧС.

Пресс-секретарь также добавил, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи и неустойчивых рекламных конструкций, что может привести к пробкам на московских дорогах.

Спасатели призывают горожан закрывать сегодня окна в помещениях, на улице держаться подальше от рекламных щитов, а также парковать свои автомобили по возможности в гараже или вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.