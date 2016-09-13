Детали ареста Захарченко выяснят в ходе проверки в МВД

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев назначил проверку в отношении руководства ГУЭБиПК после задержания Дмитрия Захарченко.

Как ранее писал Sobesednik.ru, адвокат задержанного врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко заявил, что не согласен с решением суда в отношении своего клиента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работу комиссии, которая расследует дело Захарченко, возглавляет глава Администрации президента Антон Вайно. Песков также отметил, что глава государства в курсе всех деталей расследования.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, глава МВД Владимир Колокольцев поручил провести служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка ведомства после задержания полковника Дмитрия Захарченко.

Как сообщалось, в квартире офицера при обыске была найдена наличность на общую сумму почти 9 миллиардов рублей. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.

«Сотрудниками ГУСБ МВД России и ДГСК МВД России в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщила журналистам Волк.