Смартфоны Galaxy Note 7 отозвали из 10 стран из-за угрозы взрыва

Компания Samsung призвала владельцев смартфонов Galaxy Note 7 не пользоваться ими из-за угрозы воспламенения и взрыва.

Согласно заявлению, которое было опубликовано на сайте южнокорейской компании Samsung Electronics, всем обладателям смартфонов Galaxy Note 7 настоятельно рекомендуется выключить гаджеты и обменять их в самое ближайшее время. По данным компании, в данной модели смартфонов были выявлены серьезные дефекты, из-за которых устройства могут самовоспламениться или взорваться.

«Мы рекомендуем всем клиентам воспользоваться программой обмена, так как ваша безопасность является приоритетом для нас. Продажи и поставки данных устройств приостановлены, но если вы уже являетесь владельцем Galaxy Note 7, мы настоятельно рекомендуем вам обменять его», – говорится в заявлении производителя.

Ранее, 2 сентября, фирма Samsung Electronics объявила об отзыве смартфонов новой модели Galaxy Note 7 из-за обнаруженных дефектов аккумуляторов. Из-за данных неполадок которые могут привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки.

Литий-ионные аккумуляторы смартфонов имеют большую энергоемкость при малых размерах. В результате во время зарядки устройства часто происходит перегрев батареи и взрыв, что может привести к очень серьезным последствиям.

В целом отзыв смартфонов, которые поступили в продажу 19 августа, затрагивает 10 стран. За это время компания поставила 2,5 миллионов смартфонов Galaxy Note 7.

Федеральное управление авиации США (FAA) рекомендовало пассажирам не включать и не заряжать эти устройства на борту самолета, а также не сдавать их в багаж. Австралийские авиакомпании Qantas Airways, Jetstar, Virgin Australia, Tiger Airways также запретили пассажирам использовать Galaxy Note 7 на борту из-за случаев воспламенения аккумулятора.