Число пассажиров МЦК в день открытия втрое превысило прогнозы

В первый день работы Московского центрального кольца им воспользовались более 140 тысяч человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 10 сентября состоялась торжественная церемония открытия Московского центрального кольца (МЦК), в которой приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин прокатился на поезде «Ласточка», став таким образом первым пассажиром МЦК. После поездки от «Лужников» до станции «Площадь Гагарина» глава страны отметил высокую скорость и бесшумность новых поездов.

Как сообщает издание «Вести.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, за первые сутки работы Московского центрального кольца им успели воспользоваться более 140 тысяч москвичей и гостей столицы. По словам Ликсутова, данная цифра превзошла прогнозы почти в три раза.

Власти Москвы планируют создать в рамках МЦК 31 пересадочный узел и обеспечить удобные подъездные пути с обеих сторон железной дороги. Сейчас для пассажиров доступны 26 новых станций.

Все станции планируется открыть до конца 2016 года. Каждый день по МЦК будут курсировать до 134 пар поездов «Ласточка», состоящих из пяти вагонов.

В первый месяц работы кольца проезд на поездах будет бесплатным.