Общество
Источник: РИА «Новости»
15:17, 10 Сентября 2016 Версия для печати

По обвинению во взятке Захарченко арестовали на два месяца

10 сентября Пресненский суд арестовал врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в квартире полковника Дмитрия Захарченко, работавшего замначальника управления «Т», нашли 123 миллиона долларов.

Корреспондент РИА «Новости» из зала суда сообщил, что обвиняемого арестовали до 8 ноября.

Следователь в суде заявил, что Захарченко обвиняют по трём статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — заключила судья Татьяна Васюченко.

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