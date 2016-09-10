По обвинению во взятке Захарченко арестовали на два месяца

10 сентября Пресненский суд арестовал врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в квартире полковника Дмитрия Захарченко, работавшего замначальника управления «Т», нашли 123 миллиона долларов.

Корреспондент РИА «Новости» из зала суда сообщил, что обвиняемого арестовали до 8 ноября.

Следователь в суде заявил, что Захарченко обвиняют по трём статьям: «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование законной деятельности следователя».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября», — заключила судья Татьяна Васюченко.