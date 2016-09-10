О чем #ЯНеБоюсьСказать. Глава центра "Сестры" – о жертвах изнасилования

О насилии надо не только говорить, но и учиться с ним бороться

Sobesednik.ru попытался узнать, что же стоит за нашумевшим флешмобом в соцсетях под тегом #ЯнеБоюсьСказать.

#ЯнеБоюсьСказать – нашумевший в соцсетях флешмоб оголил нервы нескольких тысяч женщин, переживших сексуальное насилие. В скором времени из этих историй будет собрана целая книга. Ведь флешмоб показал: масштаб проблемы, похоже, достигает критической отметки, а значит, о насилии надо не только говорить, но и учиться с ним бороться.

О том, как можно помочь женщине справиться с последствиями изнасилования, Sobesednik.ru поговорил с директором независимого благотворительного центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Ольгой Юрковой.

– Флешмоб #ЯНеБоюсьСказать действительно оказался полезным?

– С одной стороны, молчать о проблеме сексуального насилия нельзя, поскольку безнаказанность и нередко бездействие полиции буквально развязывают насильникам руки. По статистике МВД, 60% насильников – рецидивисты. То есть, однажды встав на эту тропу, не останавливаются.

Но с другой стороны, многие девушки, участвовавшие во флешмобе, конечно, выговорились, но так и не получили квалифицированной помощи от психологов и теперь сильно переживают еще и из-за того, что в соцсетях на них вылили ушат грязи.

– Кто может стать потенциальной жертвой насильника? Те, кто вызывающе одевается и провоцирующе себя ведет?

– Это скорее мифы. Их придумали для того, чтобы найти хоть какое-то объяснение случившемуся. И ровно эти мифы мы постоянно пытаемся развенчивать.

Насилие – преступление непредсказуемое. И это самое страшное. Оно не зависит от того, длинную юбку ты надела или же короткую, да и изнасилованным может быть кто угодно: как женщины, так и мужчины, как взрослые, так и дети.

Еще страшнее то, что примерно в 80% случаев насильником является близкий, друг или знакомый. Нередко изнасилования случаются внутри семьи.

Ольга Юркова Фото: архив редакции

Насильник в первую очередь пытается достигнуть не сексуального удовлетворения, он жаждет власти над жертвой, тешит свои амбиции. Впрочем, желание властвовать над другим человеком сопровождает любое насилие, как физиологическое, так и психологическое.

Зачастую насильники – это закомплексованные люди, у которых есть тяга к власти, к руководящей должности, желание быть главой семьи и т.д., но по каким-то причинам эти его потребности не реализуются ни на работе, ни дома.

– Женщины, пережившие изнасилование, чаще винят в случившемся себя. Почему не преступника?

– Думаю, это связано с устоями нашего общества. Ведь что может чаще всего говорить мама дочери, если та упала? «Сама виновата, под ноги не смотришь» – вместо того, чтобы пожалеть.

Так и здесь. На нашу горячую линию часто обращаются женщины, которые сами себя ругают: «зачем я так оделась?», «зачем я выпила бокал вина»? Конечно, неверное осознание ролей «кто виноват, а кто невиновен» усугубляет психологическую травму.

Кроме того, у женщин появляется целый клубок комплексов, с которыми справиться без психологической помощи достаточно сложно: чувство неприязни к своему телу, отвращение к мужчинам, неприятие секса и т.д.

Но дальше-то еще хуже – женщины, пережившие насилие, будут излишне предостерегать собственных детей, внушать дочерям, что мальчики могут быть опасны...

Женщина, попавшая в беду, не должна бояться рассказать об этом. Она должна четко осознавать: в изнасиловании виновата не она, а насильник. Важно понимать: как бы ты себя ни вела, как бы глупо ты ни выглядела – это не повод для того, чтобы принуждать тебя к чему-то против твоей воли.

– Многие жертвы боятся не то что обратиться к психологу (у нас это как-то не принято), но даже подать заявление в полицию. Почему?

– Главным образом потому, что для многих это просто унизительно: прийти в отделение, рассказать незнакомому человеку о том, что случилось, да еще и доказать, что она ничего не придумала и не преувеличивает... Это очень сложно. К тому же, если преступником является друг или знакомый, жертва подсознательно может пытаться оправдать его поступок.

Кроме того, даже если расследование все же будет проведено, насильник пойман и дело дойдет до суда, то его адвокат будет защищать преступника, апеллируя к старым добрым мифам, о которых мы говорили в начале. И увы, это нередко спасает преступника от наказания...

Если все уже случилось...

Если беда случилась, лучше всего обратиться в полицию без промедления.

До обращения в полицию нельзя принимать душ: на одежде, на теле могут остаться важные для следствия вещественные улики.

Заявление подается на имя начальника ОВД или прокурора района, на территории которого совершено преступление. Пишется оно в двух экземплярах, один из которых остается у вас. Нужно добиться, чтобы на нем сотрудник, принявший заявление, поставил дату принятия, входящий номер и свою подпись с расшифровкой фамилии.

Отказать в приеме заявления могут только в двух случаях: если преступление совершено на территории другого отделения и если заявление подается малолетней (до 14 лет) или недееспособной в отсутствие законных представителей. В остальных случаях требуйте письменный отказ.

Насилию.нет

В России появилось мобильное приложение «Насилию.нет», которое может быть полезным женщинам, столкнувшимся с проблемой насилия или попавшим в какую-либо другую беду.

Sobesednik.ru уже протестировал новинку – работает быстро и просто: достаточно скачать приложение, и на экране телефона автоматически появляется красная кнопка SOS. Далее надо добавить номера тех, кому будет отправлено сообщение с оповещением о том, что вам нужна помощь.

Если вы попали в неприятную ситуацию и нажали на «тревожную кнопку», ваши близкие получат сообщение со ссылкой на ваше местоположение.

Кроме того, сервис содержит информацию с адресами и телефонами обо всех кризисных центрах в России и автоматически выстраивает маршрут до ближайшего из них.

Но у приложения есть один существенный минус – пользователь может случайно нажать кнопку SOS – тем самым подать ложный вызов и напугать близких.

Инструктор по самообороне и рукопашному бою для женщин Лия Панцалашвили рассказала Sobesednik.ru о способах самозащиты.

– На самом деле между тем моментом, когда преступник выбрал жертву, и тем, когда случилось несчастье, проходит достаточно большой отрезок времени, за который можно сделать все возможное, чтобы избежать неприятностей.

Лия Панцалашвили Фото: архив редакции

Скажем, девушка возвращается домой с работы поздно, когда на улице темно и немноголюдно. За ней идет мужчина. Сначала – на расстоянии, потом он начинает ускорять шаг... Внимательная девушка заподозрит что-то неладное и уйдет из темного двора в более людное место или позвонит близким – попросит встретить ее. А вот беспечная барышня рискует нарваться на неприятности.

Нередко даже те женщины, которые вполне способны сломать преступнику нос или попасть в пах, в критический момент просто впадают в ступор и уже неспособны защитить себя. Поэтому нужно заранее быть готовой ко всему. Для этого есть хорошее домашнее упражнение: можно проигрывать в своей голове различные ситуации (от самых худших – к лучшим), продумывать варианты, как выйти из этих ситуаций. Это примерно как игра в шахматы, когда игрок продумывает на несколько шагов вперед варианты ходов оппонента.

Если вы попали в беду, нужно помнить следующие правила.

Чтобы позвать на помощь, не надо кричать «полиция!» – едва ли кто-то тут же прибежит к вам на помощь, лучше кричать о том, что с вами происходит, чтобы окружающие понимали, что вам действительно нужна помощь. Например, «какой-то урод пытается меня изнасиловать, он меня бьет и т.д.». Важно знать, что самые уязвимые места у преступника – глаза, носогубная часть лица и пах. По ним и нужно наносить удары.

В самообороне все средства хороши: не можешь дать отпор силой – используй любые подручные средства: телефон, мелочь, ключи, землю в глаза – все это может помочь отбиться. Конечно, на тренировках я всегда предупреждаю женщин о том, что за «превышение самообороны» можно понести уголовное наказание (например зарезала насильника ножом, а тот был безоружный). Но тут уже нужно расставлять приоритеты – что для вас важнее: ваша жизнь или жизнь преступника.

И помните: если есть возможность убежать – бегите.