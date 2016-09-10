Нехватка деталей от РФ оставит "Антонов" без самолетов в 2016-ом

Авиаконцерн «Антонов» не выпустит ни одного самолета в 2016 году из-за прекращения сотрудничества с Россией.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что авиаконцерн «Антонов» отказался обеспечивать сопровождение и гарантировать безопасность грузовым самолетам Ан-124 «Руслан» в том случае, если Россия откажется от их обслуживания украинскими специалистами. Позже в Минпромторге РФ заявили, что в России есть оборудование для обслуживание «Русланов» без участия Украины.

В эфире украинской радиостанции «Вести» 9 сентября представитель «Антонов» Андрей Хаустов заявил, что из-за разрыва сотрудничества с Россией на концерне «в 2016 году ни одной машины произведено не будет».

По его словам, запас российских комплектующих закончился еще в прошлом году, при создании Ан-148 и Ан-158.