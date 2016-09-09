Общество
Источник: РИА "Новости"
14:06, 09 Сентября 2016 Версия для печати

В РФ нашли оборудование для обслуживания "Русланов"

Минпромторг РФ планирует обслуживать самолеты «Руслан» без участия Украины.

Как ранее писал Sobesednik.ru, представитель авиаконцерна «Антонов» заявил, что в случае отказа России обслуживать «Русланы» (грузовые самолеты Ан-124) компания не сможет обеспечивать их сопровождение и гарантировать безопасность.

Как сообщает РИА «Новости», в Минпромторге России заявили, что украинское госпредприятие «Антонов» не выполняет свои обязательства по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

«Несмотря на заявления ГП "Антонов" о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены. В связи с этим мы вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы», — сообщили журналистам представители ведомства.

Также в Минпромторге отметили, что у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), а также у других российских предприятий есть все необходимые навыки, компетенции и оборудование для того, чтобы самостоятельно поддерживать летную годность самолетов Ан-124-100.

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