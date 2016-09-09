Нацгвардия создала отряд дайверов для защиты моста в Крым от террора

Национальная гвардия создаст отряд боевых аквалангистов для защиты строящегося через Керченский пролив моста.

Источник в российских силовых ведомствах рассказал, что Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) боевым отрядом дайверов хочет обезопасить мост от возможных террористических атак, сообщают «Известия».

Согласно данным источника, в настоящее время формирование воинской части аквалангистов находится на заключительном этапе. Он подчеркнул, что специальная группа дайверов получит современное стрелковое оружие, которое позволяет атаковать на суше и под водой, быстроходные катера с необходимыми комплексами, а также работающие под водой средства наблюдения.

«Военнослужащие сразу же приступят к охране объектов строительства Керченского моста и продолжат выполнять эту задачу после окончания его строительства», — заключил источник.

В ФСВНГ также отметили, что одной из задач боевых аквалангистов будет охрана важных государственных объектов и сооружений на коммуникациях.