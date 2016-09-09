Медведев призвал платить россиянам всю зарплату своевременно

Суммарную задолженность по зарплате в РФ, превысившую 3,5 миллиарда рублей, Дмитрий Медведев назвал «безобразием».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в 2017 году могут повысить зарплату бюджетникам в России.

Как сообщило РИА «Новости», на совещании в Чите Дмитрий Медведев заявил о том, что суммарная задолженность по выплате заработной платы в России в августе 2016 года превысила 3,5 миллиарда рублей. Почти половина общей суммы задолженности просрочена на семь месяцев и более.

Премьер РФ резко осудил подобную ситуацию: «Это безобразие, таких случаев быть не должно вообще». Медведев подчеркнул, что каждый житель России должен получать зарплату своевременно и в полном объеме.

Вместе с тем, глава российского правительства отметил, что ситуация с задержкой зарплат в регионах разная. В большинстве случаев задержки выплат связаны с нехваткой денег у самих работодателей.