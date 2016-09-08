Общество
Источник: Известия
08:15, 08 Сентября 2016 Версия для печати

РФ может принять Евровидение из-за неопределенности Украины

Из-за того, что Украина не определилась с местом проведения Евровидения, конкурс может провести РФ.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Европейском вещательном союзе (ЕВС), Украина до сих пор не определилась, где и за счет каких средств она будет проводить Евровидение. Если в ближайшее время решение не будет принято, то конкурс проведут в России.

В пресс-службе ЕВС отметили, что крайний срок принятия решений для Украины — начало октября.

По правилам конкурса, если страна-победительница по тем или иным причинам мне может провести Евровидение у себя, то право на проведение конкурса передается стране, занявшей второе место. На втором месте в 2016 году оказалась Австралия, но, согласно правилам, конкурс должен проходить в европейском регионе. В таком случае право на проведение Евровидения переходит к России, занявшей третье место.

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