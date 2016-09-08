Ограбленные в Москве инкассаторы банка путаются в показаниях

После нападения семи грабителей на машину инкассаторов на северо-западе Москвы сгорели несколько автомобилей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что семь вооруженных человек напали на инкассаторов в СЗАО столицы, но не смогли похитить деньги.

Как передает ТАСС, грабители, которые пытались ограбить инкассаторов, подожгли бронированный автомобиль. После этого автомобиль инкассаторов перевернулся и упал на припаркованные рядом машины. В результаты сгорели два авто.

По данным СМИ, грабителям все же удалось похитить деньги из машины инкассаторов. Однако отмечается, что сами ограбленные инкассаторы путаются в показаниях: по данным прессы, они не уверены в сумме похищенных денег, а также в числе грабителей.

Столичная полиция продолжает искать злоумышленников. Все обстоятельства происшествия уточняются. В интернете уже разместили видеокадры горящего автомобиля инкассаторов.