Общество
Источник: ГУ НП Одесской области
10:14, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Трое попали в больницу после перестрелки в отеле Одессы

В ходе перестрелки в одесской гостинице Villa le Premier пострадали три человека.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что из-за конфликта хозяев отеля в Одессе началась перестрелка между охранниками.

Три человека пострадали во время перестрелки, которая произошла в ночь на 7 сентября в одесской гостинице Villa le Premier. Как сообщается на сайте управления Национальной полиции Украины в Одесской области, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас пострадавшие находятся в одесской клинической больнице, их состояние пока не уточняется.

На своей официальной странице в Facebook полиция Одессы сообщила, что по данному делу были задержаны 12 сотрудников охранного агентства «АС» и 10 сотрудников «Олимп Юг». Предполагается, что владельцы гостиницы наняли сотрудников охранных предприятий для решения конфликтной ситуации.

Полицейские изъяли с места происшествия огнестрельное, травматические оружие, а также спецсредства.

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