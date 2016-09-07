Общество
Источник: РИА «Новости»
16:16, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Посадку AirAsia в Австралии по ошибке держали в секрете год

Малайзийский пилот авиалиний AirAsia по ошибке посадил самолет в Австралии вместо Малайзии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Бюро транспортной безопасности Австралии, инцидент произошел 10 марта 2015 года. Аэробус A330 вылетел из столицы Австралии Сиднея в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Во время полета экипаж обнаружил неполадки в бортовой навигационной системе, из-за чего пилоту нужно было вернуть самолет обратно в Сидней, но он не мог этого сделать из-за плохих погодных условий.

В результате «капитан случайно задал неверное продольное положение судна» и вместо Куала-Лумпура самолет оказался на пути в австралийский город Мельбурн. Ошибки экипаж не заметил.

«Это происшествие подчеркивает, что даже опытный экипаж не защищен от ошибок данных», — говорится в докладе Бюро. Данные о происшествии, известные с прошлого года, оказались опубликованы только сейчас.

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