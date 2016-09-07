Общество
Источник: РИА Новости
14:58, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Песков посоветовал "Левада-центру" пойти в суд

Дмитрий Песков предложил «Левада-центру» обжаловать решение суда о внесении организации в список иностранных агентов.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что «Левада-центр» может прекратить свою работу после признания организации иностранным агентом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что «Левада-центр» может обжаловать включение организации в список иностранных агентств. Об этом пишет РИА «Новости» в среду, 7 сентября.

«Здесь, безусловно, есть необходимый инструментарий, предусмотренный для отстаивания точки зрения этой организации», – сказал Песков.

По словам Пескова, «Левада-центр» обладает огромным опытом работы и авторитетом в области социологических служб. При этом Песков отказался комментировать сам факт внесения Минюстом «Левада-центра» в список иностранных агентств, так как это было сделано на основании «определенных соображений, аргументов и фактов».

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Красникова Диана

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