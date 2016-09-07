Киркоров поддержал Трампа и обещал молиться за Россию и США

Певец Филипп Киркоров заявил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом отношения между США и РФ будут лучше.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Трамп опередил Клинтон по популярности на 1%.

Российский исполнитель Филипп Киркоров поддержал кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа. Как заявил Киркоров «Би-би-си», избрание Трампа президентом положительно повлияет на отношения между США и Россией.

«Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами будут намного лучше, теснее, и я молюсь за это», – заявил Киркоров.

По словам певца, «две больших страны должны быть друзьями». Он также сказал, что поздравит Трампа лично, если тот победит на выборах.

Как сообщает источник, Киркоров знаком с Трампом с 1994 года. Тогда певец вместе с Аллой Пугачевой выступал в принадлежащем Трампу казино «Атлантик-Сити». Также в 2013 году Киркоров был одним из судей на конкурсе «Мисс Вселенная» в Москве, организацией которого занимался Дональд Трамп.