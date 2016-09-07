Глава союза студентов о скандале в КемГУ: Безобидный конкурс пошел как-то не так

Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко рассказал о том, что творится в России на посвящениях в студенты.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал читателям о скандале, который разгорелся в Кемеровском государственном университете после очередного посвящения в студенты. Во время одного из конкурсов «посвята» первокурсники разделись догола, и вскоре фото обнаженных студентов попали в Интернет. После случившегося декан факультета истории и международных отношений КемГУ и двое его заместителей были уволены.

Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко объяснил Sobesednik.ru, что данный инцидент отнюдь не является исключением из правил, и рассказал о том, что обычно происходит в России на посвящениях в студенты и кто за это в ответе.

– Олег, как вы считаете, это нормально – устраивать такие конкурсы на посвящении в студенты? Как много вы знаете о подобных прецедентах?

– У нас каждый год, к сожалению, какие-то инциденты на посвящениях происходят. В прошлом году мы все были наслышаны о возможном изнасиловании в одном из вузов во время посвящения, в этом году вот такой инцидент, то есть каждый год что-то у нас происходит, к сожалению. В большинстве случаев это просто недосмотр со стороны руководства и вуза, и факультета, в первую очередь.

– Вы считаете справедливыми обвинения, выдвинутые против педагогов?

– Сейчас сложно сказать, там версий много выдвигается, что там был просто безобидный изначально конкурс или это действительно какое-то было принуждение. Сложно судить, кто прав, кто неправ. Все-таки там на этой базе присутствовали члены студенческого актива и руководство факультета по воспитательной работе, и никто их не остановил. То есть понятно, что, скорее всего, это был какой-то безобидный конкурс и он пошел как-то не так. Наверно, все это можно было скорректировать в определенный момент и как-то остановить, но никто этого, видимо, не сделал. Не знаю, был ли это непрофессионализм или просто всем было интересно посмотреть, но в итоге получили то, что получили.

– Как эта система в целом работает? Посвящения согласуются с руководством вуза, с профкомом? Или организаторы конкурсов располагают полной свободой?

– В любом случае, посвящение – мероприятие в большинстве случаев не стороннее. Есть официальные посвящения, они проводятся либо на территории вуза в актовом зале, либо в домах культуры, либо где-то еще. Такие мероприятия, конечно, организованы факультетом или университетом. Часто, конечно же, проводят такие посвящения в виде клубных вечеринок. В большинстве случаев клубные вечеринки – это все неофициально, потому что вуз, как правило, не оплачивает никакую аренду, все-таки поход в клуб – дело добровольное. Там часто льется алкоголь и так далее, поэтому чаще всего на неофициальном посвящении никто ничего не согласовывает. Выезды тоже каждый раз по-разному [организуются]. Здесь, как мы видим, этот выезд, может быть, и не оплачивался со стороны факультета и университета, но там присутствовали и должностные лица, и представители факультетов. Не знаю, было ли это официальное или неофициальное посвящение, тут сложно сказать. Провести сегодня мероприятие под названием «посвящение» может даже человек с улицы, к сожалению.

Олег Цапко Фото: Стопкадр YouTube

– Вы упомянули о возможном изнасиловании на одном из прошлогодних «посвятов» – это, конечно, страшно… Как могло дойти до такого?

– Всякие ситуации бывают. В прошлом году мы помним ситуацию с университетом, где якобы произошло изнасилование. Там просто университет со своего расчетного счета оплатил ночной клуб, где лился алкоголь, все это происходило ночью, все это происходило бесконтрольно. Вот яркий пример, как делать это не надо. Понятно, что при этом бывают и посвящения, когда сходили в актовый зал, послушали песенки, а потом сами сорганизовались и пошли куда-то отдыхать – продолжение посвящения.

– Насколько обязательной является процедура посвящения? Студенты сегодня серьезно к ней подходят? Нет такого понятия: не прошел посвят – не студент?

– Тут зависит от каждого студента. Но вот такого, что если ты не прошел «посвят», ты не студент – такого точно нет в большинстве случаев. Я знаю, конечно, есть факультеты, у которых давние традиции, их посвящение проходит в виде веселых конкурсов.

– Что-то вроде знаменитого катания в тазах у выпускников «Бауманки», только для первокурсников?

– Да! В каких-то вузах есть такие действительно интересные традиции. Я сам работал в нескольких вузах, в секторе воспитательной работы до того, как стал председателем Всероссийского студенческого союза. Очень добровольное дело. Большинство людей ходит, это все должно быть совершенно бесплатно, и кто хочет, тот идет. Это все-таки культурно-творческая, досуговая деятельность.