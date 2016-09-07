"Антонов" развеял слухи о запрете полетов Ан за пределами РФ

В авиаконцерне «Антонов» опровергли информацию о запрете для РФ на использование своих самолетов за границей.

Представители авиаконцерна «Антонов» опровергли информацию о том, что намерены запретить Москве использовать свою продукцию за пределами России. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в среду, 7 сентября.

Как пояснил представитель компании «Антонов», что в случае отказа России обслуживать «Русланы» (грузовые самолеты Ан-124) на своей территории, авиаконцерн не сможет обеспечивать их сопровождение и гарантировать безопасность. Он также отметил, что сообщение об этом опубликовано на официальном сайте компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Антонов» намерен запретить России использовать свои самолеты за границей, если права на их обслуживание будут переданы другой компании.