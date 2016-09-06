Общество
16:05, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Виновник ДТП с авто управделами президента заплатит за свою вину

Предполагаемый виновник аварии на Кутузовском проспекте, где погиб водитель управделами президента, вышел из комы.

Ранее Sobesednik.ru писал, что видео с места ДТП показало, что его причина заключалась в выезде виновника аварии на встречную полосу движения.

Как рассказал «Московский комсомолец» во вторник, 6 сентября, водитель «Мерседеса», ставшего причиной смертельной аварии на Кутузовском проспекте, признал свою вину в произошедшем. Кроме этого, он выразил готовность заплатить ведомству за материальный ущерб, причиненный машине управляющего делами президента РФ, а также сыну погибшего водителя – за моральную травму, полученную в результате происшествия.

«Я постараюсь сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы помочь семье. Я понимаю, что воскресить его нельзя. К сожалению, я не был знаком с этим человеком», – рассказал 38-летний Ян Камилов в комментарии газете.

Лобовое столкновение автомобиля Камилова с BMW Управления делами президента РФ произошло 2 сентября 2016 года. Водитель ведомства погиб на месте, а сам Камилов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и введен в медикаментозную кому. Как сообщалось ранее, в день аварии Ян спешил домой из-за семейных обстоятельств. Последующая экспертиза показала, что в момент ДТП он был абсолютно трезв. Против него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть».

Сухорукова Анастасия

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